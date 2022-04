Rencontres musiques actuelles Nogent-sur-Vernisson, 21 mai 2022, Nogent-sur-Vernisson.

Rencontres musiques actuelles Nogent-sur-Vernisson

2022-05-21 17:00:00 – 2022-05-21 22:00:00

Nogent-sur-Vernisson 45290 Nogent-sur-Vernisson

De 17h à 20h : venez découvrir les ensembles de musiques actuelles des écoles de musique de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais. Du chant accompagné par des groupes complets avec basse, batterie, guitares, claviers, percussions mais aussi du saxophone, de la clarinette et de la flûte traversière. Les élèves musiciens vous interprètent un répertoire varié allant de la pop internationale au jazz et au rock. De 20h à 22h : le groupe « Les Lehmanns Brothers » clôture cette journée musicale avec une interprétation contemporaine du jazz, de funk et d’afrobeat.

Derrière ce son unique, fait de rythmes explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influence de James Brown, Jamiroquaï, The Roots ou encore A Tribe Called Quest. Restauration et buvette sur place.

+33 2 38 96 76 10

Nogent-sur-Vernisson

