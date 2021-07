Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Rencontres Musique & Patrimoine du Mont-Blanc – Jeunes Talents : La Musique et la Danse Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Gervais-les-Bains

Rencontres Musique & Patrimoine du Mont-Blanc – Jeunes Talents : La Musique et la Danse Saint-Gervais-les-Bains, 3 août 2021, Saint-Gervais-les-Bains. Rencontres Musique & Patrimoine du Mont-Blanc – Jeunes Talents : La Musique et la Danse 2021-08-03 – 2021-08-03 Saint-Nicolas-de-Véroce Eglise baroque

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie EUR 30 30 Nicole Simon Laroche invite, pour une création, des jeunes

musiciens et jeunes danseurs.

Autour de deux pièces grandioses du répertoire, ils imaginent une mise en espace sur le thème de la Résurrection. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Autres Lieu Saint-Gervais-les-Bains Adresse Saint-Nicolas-de-Véroce Eglise baroque Ville Saint-Gervais-les-Bains lieuville 45.85486#6.72305