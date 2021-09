Arcambal Arcambal Arcambal, Lot Rencontres Musique, Bal et Chant Arcambal Arcambal Catégories d’évènement: Arcambal

Pour nous aider dans la mise en place de la journée, n'oubliez pas de vous inscrire ! (plus de détail sur le contenu ci-dessous) De 14h30 à 18h, rencontres musique et chant (gratuit). – 19h30, repas tiré du sac, – 21h, Bal traditionnel, avec les AMTPècaires, le groupe Tornarem dançar (MJC de Cahors), puis scène ouverte avec les musiciens présents. (Participation libre pour la soirée) ATTENTION : passe sanitaire obligatoire pour les rencontres de l'après-midi ainsi que pour le bal. ***Contenu des rencontres*** Rencontres musique et chant : il n'y a pas d'animateur au sens propre du terme : chacun vient avec le(s) morceau(x) ou le(s) chant(s) qu'il souhaite partager. Pour le chant, pensez à préparer en plusieurs exemplaires les textes des chants que vous souhaitez proposer, c'est un préalable à toute étude de chant. Tous niveaux, mais les musiciens doivent être autonomes avec leurs instruments. Merci de vous inscrire (gratuit) auprès de valerie.arenes@wanadoo.fr ou au 06 86 68 38 36 pour nous permettre d'organiser au mieux ces deux rencontres. Malgré les difficultés du moment, c'est la rentrée et nous tenons à la marquer, comme les années précédentes, par une après-midi de rencontres, suivie d'un bal en soirée. Nous espérons vous retrouver pour cette journée que nous souhaitons joyeuse et insouciante, toute entière tournée vers les musiques et les chants traditionnels. Et vous êtes donc invités à nous rejoindre … amtpq@wanadoo.fr +33 6 84 41 55 12

