MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31), le jeudi 12 mai à 20:00

Chaque association partenaire a en charge l’organisation d’une soirée et participe à la diversité des répertoires en vous proposant des soirées toutes différentes et toutes aussi riches en convivialité. En fréquentant régulièrement ces soirées, vous participez activement à faire vivre cette diversité. Un “Atelier Bal” fait par vous et pour vous ! Ce soir l’AMTET est aux commandes de l’organisation. Musiciens si vous souhaitez participer à cette scène ouverte, merci de vous inscrire auprès de cette association. Initiation aux danses de bal : 20h Bal : 21h *source : événement [Rencontres Musiciens et danseurs du jeudi](https://agendatrad.org/e/36029) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec Scène ouverte MJC Pont des demoiselles,Toulouse (31) 63B, Avenue Saint-Exupéry MJC Pont des demoiselles, 31400 Toulouse, France

