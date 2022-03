Rencontres Musiciens et danseurs du jeudi MJC Pont des demoiselles,Toulouse (31)

MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31), le jeudi 7 avril à 20:30

Depuis le 10 mars les rencontres musiciens et danseurs du jeudi ont repris après deux ans d’arrêt ! Un “Atelier bal” fait par vous et pour vous ! Un espace où les animatetrices et animateurs d’instruments de musique traditionnelle et leurs élèves peuvent prendre la scène pour faire danser, où les groupes en formation et en création peuvent venir tester leur répertoire. Des danseurs qu’ils soient dans la découverte, ou bien ancrés sur leurs pieds leur tiendront la réplique. Tous à l’écoute dans la convivialité et le partage. Chaque association partenaire à la charge d’une soirée, ce soir c’est **Collectif Kanal** qui est aux commandes où la **VOIX** sera à l’honneur. Inscriptions pour les musiciens auprès de l’association organisatrice de la soirée. Initiation aux danses de bal : 20h Bal : 21h *source : événement [Rencontres Musiciens et danseurs du jeudi](https://agendatrad.org/e/36028) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

2022-04-07T20:30:00 2022-04-07T00:30:00

