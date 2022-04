Rencontres Musiciens-Danseurs massat,Massat (09)

***18h : initiation aux danses*** ***19h30 : Repas tiré du sac*** ***20h30 : Bal avec*** ***Lou Bayletou*** ***Massat Trad*** ***Scène ouverte sur inscription*** ***Contact: Clément 06 47 94 17 41*** ***ou*** ***tradmassat@yahoo.com*** *source : événement [Rencontres Musiciens-Danseurs](https://agendatrad.org/e/36123) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

