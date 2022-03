Rencontres musicales La Faloise, 26 mars 2022, La Faloise.

Rencontres musicales La Faloise

2022-03-26 – 2022-03-27

La Faloise Somme La Faloise

Le Centre Musical du Val de Noye (CMVN), école de musique associative située à Ailly Sur Noye organise les « Rencontres Musicales » les samedi 26 et dimanche 27 mars 2022, autour des instruments de types classiques, « débranchés », afin de les mettre à l’honneur.

Les Rencontres Musicales, à la programmation riche et éclectique, se dérouleront dans les salles des Granges du Bel Air, superbe site situé à La Faloise (80). On pourra y écouter des œuvres interprétées par des musiciens professionnels dont certains sont membres de l’équipe pédagogique du CMVN. La pratique instrumentale amateure sera également représentée par un orchestre, à l’occasion du concert d’inauguration, et la participation d’élèves de l’école de musique.

Nous souhaitons toucher un large public de ce territoire rural, aussi ce festival ne sera pas uniquement réservé à un public averti, dans cette optique, et afin de permettre à une grande majorité de personnes d’y participer, les entrées du festival seront gratuites.

Il y aura également la possibilité de se restaurer pour un prix très raisonnable.

Le Centre Musical du Val de Noye (CMVN), école de musique associative située à Ailly Sur Noye organise les « Rencontres Musicales » les samedi 26 et dimanche 27 mars 2022, autour des instruments de types classiques, « débranchés », afin de les mettre à l’honneur.

Les Rencontres Musicales, à la programmation riche et éclectique, se dérouleront dans les salles des Granges du Bel Air, superbe site situé à La Faloise (80). On pourra y écouter des œuvres interprétées par des musiciens professionnels dont certains sont membres de l’équipe pédagogique du CMVN. La pratique instrumentale amateure sera également représentée par un orchestre, à l’occasion du concert d’inauguration, et la participation d’élèves de l’école de musique.

Nous souhaitons toucher un large public de ce territoire rural, aussi ce festival ne sera pas uniquement réservé à un public averti, dans cette optique, et afin de permettre à une grande majorité de personnes d’y participer, les entrées du festival seront gratuites.

Il y aura également la possibilité de se restaurer pour un prix très raisonnable.

Le Centre Musical du Val de Noye (CMVN), école de musique associative située à Ailly Sur Noye organise les « Rencontres Musicales » les samedi 26 et dimanche 27 mars 2022, autour des instruments de types classiques, « débranchés », afin de les mettre à l’honneur.

Les Rencontres Musicales, à la programmation riche et éclectique, se dérouleront dans les salles des Granges du Bel Air, superbe site situé à La Faloise (80). On pourra y écouter des œuvres interprétées par des musiciens professionnels dont certains sont membres de l’équipe pédagogique du CMVN. La pratique instrumentale amateure sera également représentée par un orchestre, à l’occasion du concert d’inauguration, et la participation d’élèves de l’école de musique.

Nous souhaitons toucher un large public de ce territoire rural, aussi ce festival ne sera pas uniquement réservé à un public averti, dans cette optique, et afin de permettre à une grande majorité de personnes d’y participer, les entrées du festival seront gratuites.

Il y aura également la possibilité de se restaurer pour un prix très raisonnable.

Quatuor Toccata

La Faloise

dernière mise à jour : 2022-03-17 par