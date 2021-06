Martillac Martillac Gironde, Martillac Rencontres Musicales Internationales des Graves Martillac Martillac Catégories d’évènement: Gironde

Martillac

Rencontres Musicales Internationales des Graves Martillac, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Martillac. Rencontres Musicales Internationales des Graves 2021-07-20 – 2021-07-20 Chemin Smith Haut Lafitte Château Smith Haut Lafitte

Martillac Gironde Martillac Concert « MOZ-ART ». Un concert pour les amateurs avertis à l’affût des compositeurs avant-gardistes et des musiques inconnues… Au programme de cette soirée – les œuvres d’un certain Mozart Wolfgang Amadeus. – Duos pour violon et alto K.423,

Allegro, Adagio, Rondo,

– Divertimento pour Trio à cordes en Mi bémol majeur, K. 563

Allegro, Adagio, Menuetto, Andante, Allegro. Les interprètes :

Trio a cordes : Boris Garlitsky, violon

Nathalia Tchitch, alto

Aurélienne Brauner, violoncelle. À l’ issue du concert une dégustation de vins dans l’atmosphère incomparable de la chartreuse du XIVe siècle, est offerte par la famille Cathiard. Grand Cru Classé de Graves. * Concert « MOZ-ART ». Un concert pour les amateurs avertis à l’affût des compositeurs avant-gardistes et des musiques inconnues… Au programme de cette soirée – les œuvres d’un certain Mozart Wolfgang Amadeus. – Duos pour violon et alto K.423,

Allegro, Adagio, Rondo,

– Divertimento pour Trio à cordes en Mi bémol majeur, K. 563

Allegro, Adagio, Menuetto, Andante, Allegro. Les interprètes :

Trio a cordes : Boris Garlitsky, violon

Nathalia Tchitch, alto

Aurélienne Brauner, violoncelle. À l’ issue du concert une dégustation de vins dans l’atmosphère incomparable de la chartreuse du XIVe siècle, est offerte par la famille Cathiard. Grand Cru Classé de Graves. * Concert « MOZ-ART ». Un concert pour les amateurs avertis à l’affût des compositeurs avant-gardistes et des musiques inconnues… Au programme de cette soirée – les œuvres d’un certain Mozart Wolfgang Amadeus. – Duos pour violon et alto K.423,

Allegro, Adagio, Rondo,

– Divertimento pour Trio à cordes en Mi bémol majeur, K. 563

Allegro, Adagio, Menuetto, Andante, Allegro. Les interprètes :

Trio a cordes : Boris Garlitsky, violon

Nathalia Tchitch, alto

Aurélienne Brauner, violoncelle. À l’ issue du concert une dégustation de vins dans l’atmosphère incomparable de la chartreuse du XIVe siècle, est offerte par la famille Cathiard. Grand Cru Classé de Graves. * RIGM dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Martillac Étiquettes évènement : Autres Lieu Martillac Adresse Chemin Smith Haut Lafitte Château Smith Haut Lafitte Ville Martillac lieuville 44.73154#-0.55595