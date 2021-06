Léognan Léognan Gironde, Léognan Rencontres Musicales Internationales des Graves Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan Gironde Léognan Concert « SCHUBERTIADE ».

Une invitation spéciale pour vous imprégner de la joyeuse et romantique atmosphère des réunions musicales dites « Schubertiades » : sentez-vous ici comme chez-vous, entre intimes de Franz Schubert : – Sonata Arpeggione, pour violoncelle et piano, en la mineur, D.821

– Quintette dit « La Truite » pour violon, alto, violoncelle, contrebasse et piano, en La majeur D.667. Les artistes :

Max Zorin (violon),

Nathalia Tchitch (alto),

Valérie Aimard, Matthieu Lejeune (violoncelle),

Esther Brayer (contrebasse),

Vincent Balse, Emmanuelle Le Cann (piano). À l’issue du concert une dégustation de vins du Domaine est offerte par la famille Bernard. «… Je suis très attaché à cette notion de domaine, héritée d’une histoire ancienne et très riche dont je suis aujourd’hui le dépositaire…» Olivier Bernard. Concert « SCHUBERTIADE ».

+33 6 42 47 70 15

RIGM dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT Montesquieu

