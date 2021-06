Rencontres Musicales Internationales des Graves Cadaujac, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Cadaujac.

Rencontres Musicales Internationales des Graves 2021-07-16 – 2021-07-16 château Bouscaut 1477 Avenue de Toulouse

Cadaujac Gironde Cadaujac

Concert « VOL AU-DESSUS DES STEPPES ». Duo Russe :

Roman Jbanov, bayan (accordéon de concert russe)

et Alexei Birioukov, balalaïka.

Au programme : Deux musiciens-virtuoses internationalement reconnus offrent un concert acoustique rempli d’émotions et de nuances, parfois de mélancolie et de joie. Alexei et Roman transportent le public de la taïga sibérienne aux steppes près de la Volga. Le bayan dans les mains de Roman est un souffle expressif. Alexei fait vibrer ses cordes et fait résonner grâce à son instrument la véritable âme slave.

Tchaïkovski, Rachmaninov,

Afanassiev–Trostiansky, Khatchatourian,

Rimski-Korsakov, Vavilov (dit de G. Caccini),

Chansons populaires russes,

Netcheporenko–arr. Variations sur un thème de Paganini, Semionov, Rossini-A. Dmitriev–Variations de “Air de Figaro”.

A l’issue du concert le Château Bouscaut offrira une dégustation de ses vins *

dernière mise à jour : 2021-06-22 par