du vendredi 16 juillet au jeudi 29 juillet à Office de Tourisme de Montesquieu

APPASSIONATA DES RESISTANTS De prestigieux châteaux du vignoble des Graves : Domaine de Chevalier, château Bouscaut, Smith Haut-Lafitte, Latour-Martillac, Carbonnieux et la Maison des Vins de Graves, lieux si propices à la synergie de la musique et du vin, ouvriront leurs portes au public pour six concerts suivis de dégustations. ÉDITION AUX NOTES DE LA RÉSISTANCE « Musique en Graves » est passionnée, passionnante et résistante ! Les mouvances de ce monde imprévisible peuvent nous atteindre, mais dans l’univers sans frontières qui est celui de la musique, nous résistons et vivons avec la musique, par la musique et au nom de la musique ! Une vingtaine de musiciens français et étrangers, venus d’horizons différents, mais tous unis par la maîtrise de leur art et l’amour inconditionnel de la musique se feront la joie de les partager avec vous. La programmation à chaque fois renouvelée valse autour des classiques indémodables allant de Mozart à Tchaïkovski. Mais elle reste aussi ouverte à des rythmes et inspirations lointaines vous entraînant aux confins de Transylvanie ou sur les terres du tango argentin, pour célébrer le 100e anniversaire d’Astor Piazzolla… **Respirez l’été, dégustez un bon vin et laissez votre esprit vagabonder en musique !** **Artistes invités :** Boris GARLITSKY, Roman JBANOV, Alexei BIRIOUKOV, Liana GOURDJIA, Tcha LIMBERGER, Max ZORIN, Zacharia ZORIN, Nina MILLET, Cecilia BERCOVICH, Natasha TCHITCH, Valery AIMARD, Aurélienne BRAUNER, Matthieu LEJEUNE, Vincent BALSE, Emmanuelle LE CANN, Esther BRAYER Jeunes talents : Lydia BECKER, Joëlla Becker

Plein : 30 € · Réduit : 15 € (étudiants, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) Tarifs spéciaux : Comité d’entreprise & Carte Cezam : 25€ Gratuit pour les moins 12 ans · PASS CONCERTS : 6 concerts – 130€

Musiciens virtuoses, le vin et les châteaux bordelais

