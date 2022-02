Rencontres musicales en Grand Bergeracois : étape 2 Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Bergerac Dordogne Vous êtes musicien amateur ou professionnel ? Vous avez un projet, un groupe, vous jouez de la musique chez vous par pur plaisir ? Quelle que soit votre approche, votre pratique ou vos objectifs, OVERLOOK vous convie à un temps de rencontre pour discuter et échanger avec les musiciens du grand bergeracois.

L’occasion de partager vos aspirations, vos en- vies, mais aussi de vous faire connaitre et de retrouver d’autres musiciens, d’amorcer la rencontre pour imaginer ensemble de nouveaux projets …

+33 5 53 63 03 70

