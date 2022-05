Rencontres Musicales de Noyers : Ensemble vocal “La Main Harmonique”

2022-07-16 20:30:00 – 2022-07-16 140 EUR Concert participatif avec Les Voix de l’Armançon / Delphine Collot.

Claudio Monteverdi Misero Alceo – Livre VI, Cor mio mentre vi miro – Livre IV, O come sei gentile …

Alessandro Piccinini Toccata VI (instrumental), Si ch’io vorrei morire – Livre IV, Interrotte speranze …

Vincenzo Bonizzi Jouissance vous donneray (instrumental) …

L’une de ces œuvres sera interprétée dans le cadre d’un concert participatif préparé par Delphine COLLOT avec le concours des Voix de l’Armançon. Concert participatif avec Les Voix de l’Armançon / Delphine Collot.

L'une de ces œuvres sera interprétée dans le cadre d'un concert participatif préparé par Delphine COLLOT avec le concours des Voix de l'Armançon.

