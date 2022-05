Rencontres Musicales de Noyers : Duo Gary Hoffman et Thuy-Anh Vuong.

Rencontres Musicales de Noyers : Duo Gary Hoffman et Thuy-Anh Vuong., 11 juillet 2022, . Rencontres Musicales de Noyers : Duo Gary Hoffman et Thuy-Anh Vuong.

2022-07-11 20:30:00 – 2022-07-11 17 EUR Claude Debussy Sonate

Serge Prokofiev Sonate

Béla Bartok Rhapsodie n°1

Anton Webern Drei Kleine Stücke, op. 11

André Bloch « De la vie juive” (Chanson juive, Supplication, Prière)

