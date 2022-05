Rencontres Musicales de Noyers : Concert-lecture “Misia Sert, Reine de Paris”.

Rencontres Musicales de Noyers : Concert-lecture “Misia Sert, Reine de Paris”., 12 juillet 2022, . Rencontres Musicales de Noyers : Concert-lecture “Misia Sert, Reine de Paris”.

2022-07-12 – 2022-07-12 17 EUR Julie Depardieu récitante/Juliette Hurel flûte/Hélène Couvert piano

Claude Debussy En bateau, Le petit nègre, Pelléas et Mélisande (extraits), Prélude à l’après-midi d’un faune (extraits)

Gabriel Fauré Pièce (extrait), Fantaisie, « Après un rêve »

Franz Liszt Liebestraum (extrait)

Igor Stravinsky Serenata, Danse russe

Francis Poulenc 1er, 2ème et 3ème mouvements de la sonate (extraits)

Eric Satie Gymnopédie n.1 (extrait)

Maurice Ravel La valse (extrait), Pavane pour une infante défunt (extrait) Julie Depardieu récitante/Juliette Hurel flûte/Hélène Couvert piano

