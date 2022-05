Rencontres Musicales de Noyers : Concert “fil rouge”

2022-07-22 – 2022-07-22 EUR CONCERT JEUNE TALENT commun aux six festivals musicaux des Grands Crus de Bourgogne.

Francis Poulenc Sonate “dédiée à Serge Prokofiev”

Robert Schumann Trois romances

Benjamin Britten Temporal Variations

Marina Dranishnikova Poèm

Antonino Pasculli Concerto sopra il motivi dell’ opera “La Favorita” di Donize

Gabriel PIDOUX hautbois

Rodolphe MENGUY piano

