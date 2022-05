Rencontres musicales de Haute-Provence Forcalquier Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Rencontres musicales de Haute-Provence Forcalquier, 29 juillet 2022, Forcalquier.

2022-07-29 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-29 23:00:00 23:00:00

Forcalquier Alpes de Haute-Provence Forcalquier EUR Festival de violoncelles. Huit violoncelles sur des oeuvres de Gesualdo à Tchaïkovski en passant par Villa-Lobos, Bacharach…

En 2ème partie, Raphaël Imbert entraînera cet ensemble de violoncelles dans son univers musical irrésistible http://www.rmhp.fr/ Forcalquier

