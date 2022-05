Rencontres musicales de Haute-Provence

Rencontres musicales de Haute-Provence, 28 juillet 2022, . Rencontres musicales de Haute-Provence

2022-07-28 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-28 22:30:00 22:30:00 EUR Quintette pour piano de Franck avec Alexandre Tharaud et soirée exceptionnelle avec Richard Galliano accordéoniste qui a carte blanche pour la deuxième partie. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville