Rencontres musicales Ainay-le-Vieil, 19 août 2022, Ainay-le-Vieil.

Rencontres musicales Ainay-le-Vieil

2022-08-19 – 2022-08-21

Ainay-le-Vieil Cher Ainay-le-Vieil

Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil

Trois jours de concerts avec David Molard Soriano, chef assistant de l’Orchestre National de France et

Co-fondateur et directeur artistique & musical de l’Orchestre des Jeunes d’Île-de-France.

Vendredi 19 août : concert. Carte blanche au pianiste français Nathanaël Gouin dans la salle des archers

à 19h

Samedi 20 août : concerts dans les jardins et dans l’Eglise du village d’Ainay-le-Vieil à 19h.

Dimanche 21 août : concert symphonique dans la salle des archers à 19h

