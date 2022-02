Rencontres mouvementées Antibéa Théâtre Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Rencontres mouvementées Antibéa Théâtre, 3 février 2022, Antibes. Rencontres mouvementées

Antibéa Théâtre, le jeudi 3 février à 20:30

« Trois personnes sont à leur place, en inertie. Peu à peu, elles interceptent des éclats des autres, des bribes de mouvements et se les approprient. Leur corps en mouvement amène des rencontres humaines qui piquent leur curiosité. Intrigués, amusés, fantaisistes, ils ouvrent leur regard sur les autres, entrent en jeux, trouvent une énergie commune et recréent des possibilités de rencon¬tres, des moments d’exaltation et de complicité ».

Tarif unique 10€

Un trio de danseurs explosifs sensible et original ! Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T20:30:00 2022-02-03T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Antibéa Théâtre Adresse 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Ville Antibes lieuville Antibéa Théâtre Antibes Departement Alpes-Maritimes

Antibéa Théâtre Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/

Rencontres mouvementées Antibéa Théâtre 2022-02-03 was last modified: by Rencontres mouvementées Antibéa Théâtre Antibéa Théâtre 3 février 2022 Antibéa Théâtre Antibes Antibes

Antibes Alpes-Maritimes