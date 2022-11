Rencontres Montagnes & Sciences Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Drôme EUR 5 15 Festival de films d’aventures scientifiques. Prix libre entre 5€ et 15€. Gratuit pour les mineur·es et les étudiant·es. Prévente : https://www.montagnes-sciences.fr/valence/ valence@lenavire.fr +33 4 75 40 79 20 https://www.montagnes-sciences.fr/valence/ Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence

