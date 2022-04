Rencontres littéraires – Samedi 9 avril Médiathèque Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Rencontres littéraires – Samedi 9 avril
Médiathèque, 9 avril 2022, Villeneuve-Tolosane.

Médiathèque, le samedi 9 avril à 10:00

Vous ne pouvez pas être présent chaque semaine ? Vous ne souhaitez pas lire une des œuvres sélectionnées ? Pas de problème, rien n’est obligatoire, mais l’ambiance est toujours vive et conviviale ! Les membres se réunissent pour échanger sur la lecture d’une œuvre classique, pas toujours connue. parfois dans nos souvenirs scolaires, celle-ci change sous un point de vue désormais adulte… Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

