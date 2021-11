À l'occasion de la sortie du livre Stade rennais, au fer rouge, le livre photo de 120 ans de passion aux éditions Coin de la Rue venez rencontrer Benjamin Keltz et des anciens joueurs du stade rennais dans notre café littéraire le Samedi 04 Décembre. De 15h à 16h rencontre et débat entre Benjamin Keltz et deux anciens joueurs du stade Rennais et à partir de 16h séance de dédicace.

A propos du Livre:

Depuis plus de 120 ans, le Stade rennais existe. Depuis plus de 120 ans, les supporters vibrent au gré des performances de leur club. Une fidélité hors norme. Après avoir exhumé les archives de dizaines de photographes professionnels et amateurs ayant immortalisé la passion supportrice, le Stade rennais et les Éditions du coin de la rue publient Au fer rouge. Ce beau-livre compile 250 clichés qui s’enchaînent comme autant de souvenirs de supporters. L’ouvrage narre l’immuable soutien des aficionados, leurs rituels d’avant-match, les tant espérées ivresses de la victoire, l’affirmation d’une identité régionale, l’évolution du stade au coeur de la capitale bretonne... Un livre pour raconter l’histoire d’une aventure humaine et collective qui se transmet de génération en génération. Un ouvrage dirigé par Marc Brassart & Benjamin Keltz.

Benjamin Keltz est un éditeur et un journaliste breton. Passé par les rédactions de Bretons, L'Express et Le Mensuel de Rennes, il a fondé en 2012 Les Éditions du coin de la Rue. L'ambition éditoriale de la maison d'édition s'inscrit dans une volonté de raconter la Bretagne et elle a notamment publié des ouvrages sur le Stade Rennais, le palet ou encore la galette-saucisse. Benjamin Keltz intervient également comme maître de conférences à Sciences-Po Rennes.

L'événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.