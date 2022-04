Rencontres littéraires Goethe-Institut Lomé Lomé Catégorie d’évènement: Lomé

Goethe-Institut Lomé, le vendredi 8 avril à 18:30

Les Éditions Éditions Continents et Théo Ananissho, écrivain togolais résident en Allemagne, vous convient à la présentation suivie de la dédicace de l’ouvrage : “RECONNAISSANCE” Prix promotionnel du livre : 5.000 FCFA

Entrée libre

Présentation suivie de la dédicace du livre “RECONNAISSANCE” de Théo Ananissoh Goethe-Institut Lomé 25 Rue Koketi, Lomé Lomé Kokétimé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T18:30:00 2022-04-08T20:30:00

