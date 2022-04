Rencontres littéraires éclairs au Centre culturel canadien Centre culturel canadien, 22 avril 2022, Paris.

Rencontres littéraires éclairs au Centre culturel canadien

Centre culturel canadien, le vendredi 22 avril à 20:00

A l’affiche des rencontres sur la scène du Centre culturel canadien : Christian Guay-Poliquin (Les Ombres filantes, La Peuplade), Anne-Marie Saint-Cerny (Mégantic : Une tragédie annoncée et Mégantic, un train dans la nuit, Écosociété), Laurence Hansen-Løve (Planète en ébullition : Écologie, féminisme et responsabilité, Écosociété), Victoria Charlton (Et tombent les têtes, Éditions de l’Homme), Tristan Saule (Héroïne, Le Quartanier), Alain Farah (Mille secrets, mille dangers, Le Quartanier), Larry Tremblay (Le tableau final de l’amour, La Peuplade), Catherine Perrin (Trois réveils,XYZ), Danielle Dussault (Donnez des ailes, Éditions de L’instant même), Pauline Gélinas (La Brochure, Québec Amérique) et Felicia Mihali (Une nuit d’amour à Iqaluit, Éditions Hashtag) ! ✍️ Une séance de signatures sera organisée à la suite des échanges en collaboration avec la Librairie du Québec à Paris. Dans le cadre de la programmation hors les murs du Festival du livre de Paris et en partenariat avec Québec édition

Gratuit sur réservation

Partez à la découverte d’auteurs et autrices canadiens lors de rencontres autour de thématiques sur l’urgence climatique, le thriller, l’ouverture sur le monde et les sources d’inspirations !

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:00:00 2022-04-22T21:30:00