Rencontres littéraires de l’Encre Malouine – Yoram Leker Saint-Malo, 11 novembre 2021, Saint-Malo.

Rencontres littéraires de l’Encre Malouine – Yoram Leker La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2021-11-11 – 2021-11-11 La gare 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo 35400

Arrivé en France à l’âge de 7 ans, Yoram Leker est né à Tel-Aviv en 1960 d’un père autrichien ayant fui l’Anschluss et d’une mère déportée à Bergen-Belsen, comptant parmi les passagers du “train Kasztner”.

Il est avocat au Barreau de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et assistant à la Cour Pénale Internationale. Son roman, L’Âme au diable a pour fil rouge l’affaire Kasztner, du

nom de celui qui parvint à sauver 1684 juifs quand les déportations commencèrent en 1944 en Hongrie et fut condamné plus tard en Israël pour l’avoir fait.

À la lumière des tragédies intimes et familiales dont il est l’héritier, le narrateur apporte un autre éclairage sur le passé et oeuvre à la réhabilitation de Resz Kasztner, accusé d’avoir vendu

son âme au diable pour avoir négocié avec Eichmann et ainsi sauvé de nombreuses vies de l’horreur nazie. C’est son premier roman.

lencremalouine@gmail.com +33 2 99 40 78 04 http://www.encremalouine.com/

La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

