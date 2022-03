Rencontres littéraires avec des auteurs de la sélection Goncourt Beyrouth, 22 mars 2022, Beirut.

Rencontres littéraires avec des auteurs de la sélection Goncourt

du mardi 22 mars au jeudi 31 mars à Beyrouth

Dans la continuité du Choix Goncourt de l’Orient, et dans le cadre du mois de la Francophonie, un programme de rencontres et de webinaires littéraires avec des auteurs de la sélection Goncourt 2021 est organisé par l’AUF Moyen-Orient en partenariat avec l’Académie Goncourt : le 28 mars à Beyrouth (USJ, Amphithéâtre F. Bassil), en partenariat avec l’Institut français du Liban, rencontre littéraire avec Louis-Philippe Dalembert (Haïti), auteur de « Milwaukee blues» avec la participation en ligne d’Éric-Emmanuel Schmitt de l’Académie Goncourt ; entre le 24 et le 31 mars en partenariat avec les Instituts français du Caire (Égypte), Amman (Jordanie), Bagdad (Irak), Jérusalem (Palestine) et Khartoum (Soudan) ainsi que l’Ambassade de France en Iran, webinaires littéraires avec : Clara Dupont-Monod, auteure de « S’adapter », lauréate du concours du Choix Goncourt de l’Orient (24 mars, en ligne) ; Sorj Chalandon, auteur d’« Enfant de salaud » (22 mars en ligne) ; Anne Berest, auteure de « La Carte postale » (31 mars en ligne). Les séances seront animées par Salma Kojok, romancière francophone et présidente du jury du Choix Goncourt de l’Orient. Les étudiants du Liban et du Moyen-Orient ainsi que le grand public auront l’occasion d’échanger avec les auteurs sur leurs ouvrages pour mieux découvrir la littérature francophone contemporaine et les parcours des écrivains. Ces entretiens seront diffusés en direct sur la page Facebook de l’AUF Moyen-Orient ([www.facebook.com/AUF.MoyenOrient](http://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient)).

Un programme de rencontres et de webinaires littéraires avec des auteurs de la sélection Goncourt 2021 est organisé par l’AUF Moyen-Orient en partenariat avec l’Académie Goncourt

Beyrouth Beyrouth Beirut Beirut



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T16:00:00 2022-03-22T17:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T15:00:00;2022-03-28T16:00:00 2022-03-28T17:00:00;2022-03-31T16:00:00 2022-03-31T17:00:00