Rencontres littéraires Ambazac Ambazac AmbazacAmbazac Catégories d’évènement: Ambazac

Haute-Vienne

Rencontres littéraires Ambazac Ambazac, 28 janvier 2022, AmbazacAmbazac. Rencontres littéraires 3 avenue de la Libération Ambazac Ambazac

2022-01-28 – 2022-01-28

Ambazac Haute-Vienne 3 avenue de la Libération Ambazac Haute-Vienne Ambazac Vendredi 28 janvier à la bibliothèque d’Ambazac. Inscription obligatoire avant le 28 janvier (15 participants max.). Informations et réservations au 05 55 56 85 76 ou bibliotheque@ambazac.fr Avis aux amateurs de lecture, lancement des rencontres littéraires, un rendez-vous culturel auquel Ambazac a tenu à s’associer. Ces rencontres se dérouleront de janvier à juin 2022 et seront ponctuées par des échanges entre les participants, qui pourront découvrir 5 titres de fiction sélectionnés par les bibliothécaires et libraires. A l’issue de ces rencontres, les lecteurs voteront pour élire leur livre préféré en juin. Vendredi 28 janvier à la bibliothèque d’Ambazac. Inscription obligatoire avant le 28 janvier (15 participants max.). Informations et réservations au 05 55 56 85 76 ou bibliotheque@ambazac.fr 3 avenue de la Libération Ambazac Ambazac

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT Monts du Limousin

Détails Catégories d’évènement: Ambazac, Haute-Vienne Autres Lieu Ambazac Ambazac Adresse 3 avenue de la Libération Ville AmbazacAmbazac lieuville 3 avenue de la Libération Ambazac Ambazac

Ambazac Ambazac AmbazacAmbazac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambazacambazac/