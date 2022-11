Rencontres littéraires Munster, 25 novembre 2022, .

Rencontres littéraires

1 Cour de l’Abbaye Munster Haut-Rhin

2022-11-25 18:30:00 – 2022-11-25 20:00:00

Munster

Haut-Rhin

La veille du festival du livre de Colmar, La Librairie Carpe Diem de Munster et la Médiathèque de la Vallée de Munster ont l’honneur de recevoir Janine BOISSARD et Gilles PARIS pour une rencontre-dédicace. Ces derniers nous présenteront leur dernier roman et se prêteront au jeu des questions de leurs lecteurs.

Rencontres littéraires

Janine Boissard

Quand la belle se réveillera

L’autrice : Janine Boissard fait figure de monstre sacré de la littérature dite « populaire », adjectif dont elle tire une grande fierté. « Virtuose d’un style simple » pour Paris Match, « plume inoxydable » pour Le Figaro, elle fait régulièrement l’objet de portraits dans la presse, qui cherche sans le trouver le secret de son éternelle jeunesse, et elle est abonnée aux files d’attente dans les salons du livre.

Le livre : Ce matin-là, Alma se réveille vaseuse, comme droguée. Autour d’elle, ça sent la paille pourrie. Reprenant ses esprits, elle se découvre dans une étable abandonnée, enchaînée à un mur. Qui l’a enlevée ? Pourquoi ? Son seul espoir : Mathis, son mari, qui, elle le sait, fera tout pour la retrouver. Entre son ravisseur, un défenseur de la cause animale, et l’adjudant-chef de la gendarmerie de Saint-Point-Lac, Germain Buisson, aidé par Mathis, va se livrer une course contre la montre. Contre la mort ? Qui l’emportera ? Un thriller haletant, dans les beaux et sombres paysages du Jura.

Gilles Paris

Le bal des cendres

L’auteur : Le bal des cendres est son dixième livre. Auparavant Gilles Paris a publié un recueil de nouvelles un livre jeunesse, un récit un roman ado, et cinq romans dont Autobiographie d’une Courgette qui fête ses vingt ans en 2022 et sera porté au théâtre dans une mise en scène de Pamela Ravassard. La création de Courgette aura lieu le 9 mai 2022 au Théâtre Gaston Bernard de Chatillon sur Seine, puis au Festival d’Avignon au théâtre des Béliers et en tournée sur la saison 2022 2023 (Maisons Alfort, Auxerre, Landivisiau, Beaune, Morteau, Bruz…).

Le livre : Lior, Thomas, Sevda, Anton, Ethel et bien d’autres sont venus en vacances à Stromboli, à l’hôtel Strongyle, dans l’intimité d’un lieu paradisiaque géré par un Français Guillaume, et sa fille adolescente Giulia. Le volcan, menaçant et imposant n’est pas seulement dans la montagne. Il est en chacun d’entre nous Et lorsqu’il gronde et que la vie ne tient plus qu’à un fil, que les secrets les plus sombres remontent à la surface, les actes seuls demeurent. Et si le personnage principal de ce roman n’était autre que Stromboli, cette île éolienne face à la Sicile âpre rude, aux plages noires et si lumineuse. Cet été de tous les dangers sera le prix à payer pour se libérer enfin.

Adultes

Gratuit, entrée libre

La veille du festival du livre de Colmar, La Librairie Carpe Diem de Munster et la Médiathèque de la Vallée de Munster ont l’honneur de recevoir Janine BOISSARD et Gilles PARIS pour une rencontre-dédicace. Ces derniers nous présenteront leur dernier roman et se prêteront au jeu des questions de leurs lecteurs.

+33 3 89 77 24 43

Munster

dernière mise à jour : 2022-11-09 par