Rencontres: «Les reines» en marche – avec la photographe soudanaise Eythar Gubara
Théâtre Pitoëff, 5 mars 2022, Genève.

Théâtre Pitoëff, le samedi 5 mars à 18:00

L’exposition THAWRA ! RÉVOLUTION !, consacrée à la jeune photographie soudanaise et au renversement d’Omar el-Béchir, a été particulièrement remarquée, et Rien ne peut arrêter les kandaka (les reines) d’Eythar Gubara, 33 ans, s’est vu décerner un prestigieux Prix. Ces reines, ce sont des femmes en clair-obscur, libres, puissantes et debout malgré leurs chaînes, accompagnées de textes d’une grande force émotionnelle. Puissante, Eythar Gubara l’est incontestablement : depuis 2014 elle tisse, par ses photographies et son engagement quotidien, le combat des activistes pour les droits humains, des femmes et des personnes LBGTIQI+, dans un pays où la démocratie est fragile, et l’homosexualité était passible de peine de mort jusqu’en 2019.

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Lors des dernières Rencontres de la photographie d’Arles, l’exposition THAWRA ! RÉVOLUTION !

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



2022-03-05T18:00:00 2022-03-05T19:00:00