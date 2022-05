Rencontres : Les dangers domestiques et les premiers secours pour les tout-petits

Rencontres : Les dangers domestiques et les premiers secours pour les tout-petits, 14 mai 2022, . Rencontres : Les dangers domestiques et les premiers secours pour les tout-petits

2022-05-14 – 2022-05-14 EUR rencontre parentalité : Les dangers domestiques et les premiers secours

pour les tout-petits

avec la Protection Civile d’Aire-sur-l’Adour SAMEDI 14 MAI à 10h

médiathèque d’Aire sur l’Adour

Tout public – Gratuit sur inscription

