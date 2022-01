Rencontres lecture Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Rencontres lecture Beaussais-sur-Mer, 11 février 2022, Beaussais-sur-Mer. Rencontres lecture Médiathèque 34 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer

2022-02-11 17:30:00 – 2022-02-11 Médiathèque 34 Rue Ernest Rouxel

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Nous aurons l’honneur d’accueillir Monsieur Aliou Bah auteur de « Clandestins » aux éditions L’Harmattan-Collection Les Impliqués. Aliou Bah nous présentera cet ouvrage autobiographique qui retrace sa fuite de Guinée jusqu’à son arrivée à Dinan en 2O19 où il réside toujours. Séance de dédicaces en fin d’échange. Gratuit. Vendredi 11 février 2022 – 17h30 – Médiathèque de Beaussais-sur-Mer mediatheque@beaussais.fr +33 2 96 88 60 68 Nous aurons l’honneur d’accueillir Monsieur Aliou Bah auteur de « Clandestins » aux éditions L’Harmattan-Collection Les Impliqués. Aliou Bah nous présentera cet ouvrage autobiographique qui retrace sa fuite de Guinée jusqu’à son arrivée à Dinan en 2O19 où il réside toujours. Séance de dédicaces en fin d’échange. Gratuit. Vendredi 11 février 2022 – 17h30 – Médiathèque de Beaussais-sur-Mer Médiathèque 34 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Médiathèque 34 Rue Ernest Rouxel Ville Beaussais-sur-Mer lieuville Médiathèque 34 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Departement Côtes d'Armor

Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaussais-sur-mer/

Rencontres lecture Beaussais-sur-Mer 2022-02-11 was last modified: by Rencontres lecture Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer 11 février 2022 Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor