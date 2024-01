Rencontres : Le Luxembourg et la Shoah Mémorial de la Shoah Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

La rencontre est retransmise en direct sur le compte Facebook, Youtube et Twitter du Mémorial de la Shoah.

En partenariat avec l’université du Luxembourg, Luxembourg Centre For Contemporary and Digital History, la Maison du Grand-duché de Luxembourg à Paris et l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis.

À l’occasion de la parution de « Le Luxembourg et la Shoah », Revue d’histoire de la Shoah, n°219, éd. Mémorial de la Shoah, février 2024.

La Revue d’histoire de la Shoah présente un ample dossier consacré à un pays dont le statut pendant la Seconde Guerre mondiale et la relation avec sa minorité juive sont très particuliers : le Grand-Duché de Luxembourg. Au carrefour de la France, de la Belgique et de l’Allemagne, on estime actuellement que près de 5 000 personnes considérées comme juives y vivaient avant l’invasion allemande du 10 mai 1940 ; moins de 1 000 revinrent après la guerre. La publication de ce premier ouvrage scientifique consacré à la persécution des Juifs et à la mémoire de la Shoah au Luxembourg apporte un éclairage nouveau sur un sujet encore peu connu, replaçant ainsi le Grand- Duché dans le cadre posé par la nouvelle génération des « Holocaust Studies » afin d’ancrer l’étude du passé dans les questionnements actuels.

14h – Introduction

En présence de Jean–Marc Dreyfus, historien, professeur à l’université de Manchester (Royaume-Uni), Centre d’histoire de Sciences Po, co-directeur de la Revue d’histoire de la Shoah, Blandine Landau, doctorante à l’université du Luxembourg, Centre for Contemporary and Digital History (C2DH), et d’Atinati Mamatsashvili, professeure à l’Institut de littérature comparée d’Ilia State University (Géorgie).

14h30 – table ronde : Le Luxembourg dans la Seconde Guerre mondiale

En présence de Jérôme Courtoy, historien, chercheur au musée national de la Résistance et des Droits humains (MNRDH) à Esch- sur-Alzette (Luxembourg), Jean–Marc Dreyfus, d’Elisabeth Hoffmann, historienne, chercheuse au MNRDH, de Blandine Landau, et Catherine Lorent, artiste plasticienne, docteure en histoire de l’art à l’université du Luxembourg.

Présidée par Christoph Brüll, historien, professeur à l’université du Luxembourg, Centre for Contemporary and Digital History (C2DH).

16h30 – table ronde : La Shoah au Luxembourg

En présence de Yannick Frantz, doctorant en histoire contemporaine à l’université du Luxembourg, Peter Klein, historien, professeur à l’université

Touro de Berlin, Denis Scuto, professeur en histoire contemporaine à l’université du Luxembourg, directeur adjoint du Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) et Renée Wagener, historienne, sociologue.

Présidée par Benoît Majerus, professeur d’histoire contemporaine à l’université du Luxembourg, Centre for Contemporary and Digital History (C2DH).

Conclusion par Laurent Moyse, président de la Fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

Contact : +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/rencontres-le-luxembourg-et-la-shoah

©Photothèque de la Ville de Luxembourg