Rencontres K’di : Emilie Callu et Annabelle Chesseron Chaveignes Chaveignes Catégories d’évènement: Chaveignes

Indre-et-Loire

Rencontres K’di : Emilie Callu et Annabelle Chesseron Chaveignes, 10 avril 2022, Chaveignes. Rencontres K’di : Emilie Callu et Annabelle Chesseron Chaveignes

2022-04-10 10:00:00 – 2022-04-10 12:00:00

Chaveignes Indre-et-Loire Chaveignes Emilie Callu des Bergers de la Veude et Annabelle Chesseron, viticultrice, à Chaveignes vous proposent une dégustation de tomme de brebis accompagnée d’un verre de vin.

Mais également une dégustation de crêpes au lait de brebis !

Horaire : 10h-12h Emilie Callu des Bergers de la Veude et Annabelle Chesseron, viticultrice, à Chaveignes vous proposent une dégustation de tomme de brebis accompagnée d’un verre de vin.

Mais également une dégustation de crêpes au lait de brebis !

Horaire : 10h-12h kdifermier@gmail.com +33 2 47 95 83 47 Emilie Callu des Bergers de la Veude et Annabelle Chesseron, viticultrice, à Chaveignes vous proposent une dégustation de tomme de brebis accompagnée d’un verre de vin.

Mais également une dégustation de crêpes au lait de brebis !

Horaire : 10h-12h Kdi

Chaveignes

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Chaveignes, Indre-et-Loire Autres Lieu Chaveignes Adresse Ville Chaveignes lieuville Chaveignes Departement Indre-et-Loire

Chaveignes Chaveignes Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaveignes/

Rencontres K’di : Emilie Callu et Annabelle Chesseron Chaveignes 2022-04-10 was last modified: by Rencontres K’di : Emilie Callu et Annabelle Chesseron Chaveignes Chaveignes 10 avril 2022 Chaveignes Indre-et-Loire

Chaveignes Indre-et-Loire