2022-06-10 16:00:00 – 2022-06-10 19:00:00

Chaveignes 37120 Chaveignes

2022-06-10 16:00:00 – 2022-06-10 19:00:00

Le magasin de producteurs K'di Fermier vous propose de déguster le cidre fermier d'Isabelle Bureau, viticultrice et productrice de cidre fermier à Ouzilly (86)

kdifermier@gmail.com +33 2 47 95 83 47

