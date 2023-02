Rencontres jeune public au Cinéma le Beaulieu Cinéma Le Beaulieu, 16 février 2023, Bouguenais.

2023-02-16

Horaire :

Gratuit : non 4 €

Un festival de cinéma pour les enfants du 15 au 25 février 2023. Pour cette 21e édition, les saltimbanques seront à l’honneur.Une sélection de films nous plonge dans l’univers du cirque et de la musique : Ciné-concert Eugénio en ouverture, accueil musicale autour d’Ernest et Célestine, voyage en Charabie, lecture musicale avec Yuku et la fleur de l’Himalaya, Le Cirque de Chaplin, Les aristochats… Des nouveautés, à découvrir en avant-première : Les grandes vacances de Cowboy et Indien, La naissance des oasis, A vol d’oiseaux. Comme chaque année, la diversité est au rendez-vous, avec des programmes courts adaptés aux tout-petits et des techniques d’animation variées pour satisfaire la curiosité des plus grands. Des animations accompagneront les films : ateliers d’art plastique, lectures de contes, animations musicales, ateliers cinéma pour découvrir les secrets de fabrication des films d’animation… Chaque après-midi, un goûter sera offert aux spectateurs. Un espace décoré et aménagé spécialement pour les enfants : coin lecture, espace jeux, espace dessin… Retrouvez le programme complet sur cinemalebeaulieu.com

Cinéma Le Beaulieu Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com https://www.cinemalebeaulieu.com/actualite-beta.php?id=8