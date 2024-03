Rencontres Jardinières Solidaires Rue des Frères Bordes Landiras, samedi 23 mars 2024.

Rencontres Jardinières Solidaires Rue des Frères Bordes Landiras Gironde

Face au succès rencontré l’année dernière, nous renouvelons nos rencontres où vous pourrez visiter nos lieux de cultures et nous aider à rempoter les plants que nous distribuons à nos adhérents.

Pensez à vous munir de gants, de vêtements pas fragiles et de chaussures adaptées aux champs pour mettre les mains dans le terreau de rempotage.

Les enfants sous la responsabilité des parents peuvent participer.

La matinée se terminera, si vous le désirez par un repas sous la forme d’auberge espagnole à la Ferronnerie, nous vous ferons visiter nos installations et vous offrirons l’apéritif autour d’un moment de partage convivial.

Ces rencontres ont lieu le samedi matin à partir de 9h00 au château de Landiras .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23

Rue des Frères Bordes Château de Landiras

Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@jardinsdetomates.fr

