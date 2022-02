Rencontres Internationales Traverse, 25e édition Cinéma ABC Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rencontres Internationales Traverse, 25e édition Cinéma ABC, 6 avril 2022, Toulouse. Rencontres Internationales Traverse, 25e édition

du mercredi 6 avril au samedi 30 avril à Cinéma ABC

### 25e édition du festival Organisé par l’association Traverse, le festival se dédie à un pan du cinéma qui subit la réputation de difficulté parce qu’expérimental alors qu’au fondement de cet art, il draine d’autres formes contemporaines, performance et installation. **Le festival propose des films rarement vus, d’artistes reconnus, émergents et d’étudiants, de 54 pays, invite de nombreux artistes.** Capacité (presque) illimitée : notre époque marquée par la limite n’ose plus penser en termes de possibilité. Traverse croit qu’un art vif renouvelle les attentes, ouvre les espaces car l’expérimental, hors des codes imposés, ne se cantonne pas à l’attendu préférant la forme différente qui accroche les sens, produit des sens, de la vie. Inauguration le mercredi 6 avril 2022 au Réservoir ### Plus d’infos [**Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse**](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-cinema) [Site web](https://traverse-video.org/) [Page Facebook](https://www.facebook.com/traverse.video) ![]() ### Infos pratiques Du 6 au 30 avril 2022

Tarifs en vigueur dans les cinémas participantsEntrée libre pour les expositions

Culture Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T00:00:00 2022-04-06T23:59:00;2022-04-07T00:00:00 2022-04-07T23:59:00;2022-04-08T00:00:00 2022-04-08T23:59:00;2022-04-09T00:00:00 2022-04-09T23:59:00;2022-04-10T00:00:00 2022-04-10T23:59:00;2022-04-11T00:00:00 2022-04-11T23:59:00;2022-04-12T00:00:00 2022-04-12T23:59:00;2022-04-13T00:00:00 2022-04-13T23:59:00;2022-04-14T00:00:00 2022-04-14T23:59:00;2022-04-15T00:00:00 2022-04-15T23:59:00;2022-04-16T00:00:00 2022-04-16T23:59:00;2022-04-17T00:00:00 2022-04-17T23:59:00;2022-04-18T00:00:00 2022-04-18T23:59:00;2022-04-19T00:00:00 2022-04-19T23:59:00;2022-04-20T00:00:00 2022-04-20T23:59:00;2022-04-21T00:00:00 2022-04-21T23:59:00;2022-04-22T00:00:00 2022-04-22T23:59:00;2022-04-23T00:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T00:00:00 2022-04-24T23:59:00;2022-04-25T00:00:00 2022-04-25T23:59:00;2022-04-26T00:00:00 2022-04-26T23:59:00;2022-04-27T00:00:00 2022-04-27T23:59:00;2022-04-28T00:00:00 2022-04-28T23:59:00;2022-04-29T00:00:00 2022-04-29T23:59:00;2022-04-30T00:00:00 2022-04-30T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Cinéma ABC Adresse 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Cinéma ABC Toulouse Departement Haute-Garonne

Cinéma ABC Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Rencontres Internationales Traverse, 25e édition Cinéma ABC 2022-04-06 was last modified: by Rencontres Internationales Traverse, 25e édition Cinéma ABC Cinéma ABC 6 avril 2022 Cinéma ABC Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne