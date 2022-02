Rencontres Internationales Sciences & Cinémas (RISC) Marseille 2e Arrondissement, 18 mars 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Rencontres Internationales Sciences & Cinémas (RISC) Marseille 2e Arrondissement

2022-03-18 – 2022-03-26

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le festival propose une programmation de courts, moyens et longs métrages (documentaire, fiction, expérimental, art vidéo, animation…) issus d’une sélection internationale, et dont le thème et/ou la démarche témoignent d’une forte proximité (ou affinité) avec des champs de la recherche scientifique (incluant les sciences humaines et sociales).



Il a pour objectif :



• De faire découvrir des films contemporains témoignant d’une démarche de recherche et de création reflétant la diversité des écritures et des modes de production du cinéma et de l’image animée.

• De susciter des rencontres entre des cinéastes, des scientifiques de toutes disciplines et un large public, notamment le jeune public et les publics scolaires.

• De créer les conditions d’un échange autour des pratiques et savoirs artistiques et scientifiques, dans une perspective transdisciplinaire.

La 14e édition des Rencontres Internationales Sciences & Cinémas (RISC) se déroulera du 18 au 26 mars 2022 à Marseille (et villes alentours).

Marseille 2e Arrondissement

