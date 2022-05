Rencontres Internationales de Harpe Celtique Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor Programme : Mardi 12 Juillet

Inauguration – Réfectoire aux moines de l’Abbaye de Léhon Mercredi 13 Juillet

20h30 – Ouverture du festival – Scène plein air

Ensemble de harpes, Descofar Jeudi 14 Juillet

10h30 – Animation enfant – Les Cordeliers

15h30 et 17h30 – Scène des Cordeliers

Loo / Trio Jaffré – Lucas – Le Bozec

20h30 Théâtre des Jacobins

Sophie Leleu et Antoine Morineau / Josep Maria Ribelles Vendredi 15 Juillet

15h30 et 17h30 – Scène des Cordeliers

Camille Taezi / Alba Spina

20h30 – Théâtre des Jacobins

Frédéric Bougouin / Justin Vali quartet Samedi 16 Juillet

11h – Spectacle jeune public – Bibliothèque

Justin Vali

15h30 et 17h30 – Scène des Cordeliers

Faunrusk / The Birdhouse

20h30 – Théâtre des Jacobins

Cheyenne Brown / Ismael Ledesma Dimanche 17 Juillet

10h30 – Animation enfant – Les Cordeliers

15h30 et 17h30 – Scène des Cordeliers

Duo Myrias / Adriano Sangineto

21h – Clôture de Festival – Bal folk

Télescope Infos pratiques:

Tarifs:

Concerts d’après-midi : 10€ (réduit : 5€)

Concerts du soir au Théâtre : 18€ (réduit : 12€)

– Tarif réduit : 10-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et adhérents CRIHC.

contact@maisondelaharpe.org +33 2 96 87 36 69

