Rencontres Internationales de Harpe Celtique Dinan, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Dinan.

Rencontres Internationales de Harpe Celtique 2021-07-13 – 2021-07-18 Rue de l’Horloge Maison de la Harpe

Dinan Côtes d’Armor Dinan

Une semaine pour découvrir la harpe sous tous ses angles, concerts en salles et en rues, spectacle jeune public, exposition, stage et atelier. Deux soirées en extérieur, Parvis des Jacobins.

Mardi 13 juillet

20h30 –Cordeliers (plein air) – L’Ensemble éphémère, The Other World – soirée en participation libre et sur réservation.

Mercredi 14 juillet

20h30 – Théâtre – 50 ans de scène de Myrdhin – Myrdhin et invités -18€ / 12€

Jeudi 15 juillet- Cordeliers

10h30 – Animation enfant découverte de la harpe – 5 €

15h30 – Morgan of Glencoe – 10 € / 5 €

17h30 – Stefan Battige – 10 € / 5 €

Théâtre

20h30 – Ley-lek, Ana Crisman – 18€ / 12€

Vendredi 16 juillet-Cordeliers

14h-18h – Salon des luthiers – gratuit

14h – Concert- conférence par Anne Gaelle Cuif – en participation libre, sur réservation

15h30 – Presqu’un Team – 10 € / 5 €

17h30 – Compagnie Artemusie – 10 € / 5 €

Théâtre

20h30 – Bisiad , Lune bleue Trio – 18€ / 12€

Samedi 17 juillet-Bibliothèque

11h – Spectacle jeune public – « El musico del aire » – gratuit sur réservation

Cordeliers

9h-18h- Salon des luthiers – gratuit

15h30 – Myrdhin et Elisa – 10 € / 5 €

17h30 – Zirla – 10 € / 5 €

Théâtre

20h30 – Harkan , Vincenzo Zitello 18€ / 12€

Dimanche 18 juillet-Cordeliers

9h-12h / 14h30-18h – Salon des luthiers – gratuit

10h30 – Animation enfant découverte de la harpe – 5 €

15h30 – Delioù – 10 € / 5 €

17h30 – CAM&LEO – 10 € / 5 €

21h – Dremmwel – soirée en participation libre et sur réservation. En plein air

L’organisation se réserve le droit de modifier la composition des programmes, les lieux et horaires des concerts.

Forfait festival : 80€ ; concerts d’après-midi : 10€ / 5€ (Cordeliers) ; concerts du soir : 18€ / 12€ (Théâtre)

contact@maisondelaharpe.org +33 2 96 87 36 69

