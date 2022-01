Rencontres inopinées Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Soirée d’improvisation avec en première partie à 18h30 un spectacle des élèves du club d’improvisation du collège Rimbaud de Villeneuve d’Ascq puis à 20h30 une improvisation de forme longue par les comédiens de la troupe Impropulsion. En improvisation, on part de rien ou presque rien, un mot, une phrase, un geste, une émotion, un silence même… Les comédiens sont là, présents sur la scène… Ils attendent… Ca y est, ils se lancent ! S’ensuit une rencontre poétique, onirique, comique, émouvante créée à partir de l’univers de chacun des protagonistes et de leur perception du moment… C’est à chaque fois le grand saut dans l’inconnu car rien n’est écrit d’avance : une prise de risque sans filet dans ces rencontres inopinées…

Réservation obligatoire (jauge limitée) – Tarifs: 4/2 €

