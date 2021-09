RENCONTRES INATTENDUES : Yvan Salomone Médiathèque Marguerite Duras, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h à 19h

et samedi de 10h à 18h

et dimanche de 13h à 18h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 2 – Expérience(s) architecturale(s)



Avec

Yvan Salomone



Yvan Salomone

0804.0812 TRANSLATION

2012

Aquarelle

101 x 142 cm

Acquisition 2012 du Fonds d’art contemporain – Paris Collections

© Adagp, Paris, 2021

En savoir + sur l’ARTISTE

Né en 1957, à Saint-Malo (France), vit et travaille à Saint-Malo.

En 1991, Yvan Salomone commence à peindre des aquarelles. Réalisées à partir de photographies prises au préalable, elles témoignent du regard

particulier que l’artiste pose sur les territoires en mouvement et en déshérence que sont les ports, les périphéries urbaines, les zones industrielles,

etc.

La singularité du travail d’Yvan Salomone tient dans cette rencontre entre la technique de l’aquarelle, que l’on pourrait qualifier de classique, et le traitement du sujet résolument contemporain. Ce contraste entre ce procédé pictural et l’utilisation de couleurs vives participe à créer une atmosphère indicible, hors du temps et de l’espace.

Artiste représenté par la galerie Xippas, à Paris.

En savoir + sur l’OEUVRE

Pendant 4 ans (2008 à 2011), l’artiste suit l’évolution du chantier de la ligne 3 du tramway. Commande de la Ville de Paris, ses œuvres témoignent du

bouleversement et du renouveau des boulevards des Maréchaux. Elles constituent une mémoire vive de la contemporanéité et de l’urbanité

actuelle. Parmi les centaines de clichés qu’il prend, il en sélectionne trente deux, qui deviendront autant d’aquarelles d’un même format.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (600m) 3, 3bis : Gambetta (655m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Yvan Salomone, 0804.0812 TRANSLATION, 2012, aquarelle, 101 x 142 cm. Crédit-photo : Marc Domage © Adagp, Paris, 2021