RENCONTRES INATTENDUES : Yona Friedman Bibliothèque Saint-Eloi, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h

et samedi de 10h à 13h

et samedi de 14h à 18h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 2 – Expérience(s) architecturale(s)



Avec

Yona Friedman



Gribouillis. Ville spatiale

2002

Sculpture

Fils de fer gainés de PVC et liens de couleur

120 x 100 x 35 cm

Acquisition 2007 – Fonds art contemporain – Paris Collections

Julien Vidal / Parisienne de Photographie © Yona Friedman

En savoir + sur l’ARTISTE

Né 1923, Budapest (Hongrie) – 2020, Paris (France)

Architecte et théoricien hongrois naturalisé français en 1964, Yona Friedman développe dans son œuvre une certaine utopie où autonomie et épanouissement de l’individu se conjugue avec l’harmonie des relations sociales. Il défend dès les années 1950 une architecture pensée par les usagers et adaptée à l’évolution de leurs pratiques, et développe le concept de Ville spatiale.





En savoir + sur l’OEUVRE

Yona Friedman a mis au point entre 1992 et 1996 ses Gribouillis. Dans ses maquettes, il laisse la part belle à l’improvisation et témoigne du rôle de l’artiste comme incitateur plutôt que bâtisseur. S’inspirant aussi bien des dessins d’enfants, que d’éléments organiques (arbres, nuages…) ou de l’écriture automatique, il transforme ce geste simple en élément créateur. Réalisées à partir d’un ou plusieurs fils métalliques, les gribouillis sont maintenus par des liens colorés ; la nature incontrôlable de la structure rejoint le côté imprévisible de la nature humaine.

Expositions -> Art Contemporain

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff Paris 75012

1, 8 : Reuilly – Diderot (203m) 8 : Montgallet (242m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Expositions -> Art Contemporain Expos

Date complète :

2021-10-05T14:00:00+02:00_2021-10-05T18:00:00+02:00;2021-10-06T14:00:00+02:00_2021-10-06T18:00:00+02:00;2021-10-07T14:00:00+02:00_2021-10-07T18:00:00+02:00;2021-10-08T14:00:00+02:00_2021-10-08T18:00:00+02:00;2021-10-12T14:00:00+02:00_2021-10-12T18:00:00+02:00;2021-10-13T14:00:00+02:00_2021-10-13T18:00:00+02:00;2021-10-14T14:00:00+02:00_2021-10-14T18:00:00+02:00;2021-10-15T14:00:00+02:00_2021-10-15T18:00:00+02:00;2021-10-19T14:00:00+02:00_2021-10-19T18:00:00+02:00;2021-10-20T14:00:00+02:00_2021-10-20T18:00:00+02:00;2021-10-21T14:00:00+02:00_2021-10-21T18:00:00+02:00;2021-10-22T14:00:00+02:00_2021-10-22T18:00:00+02:00;2021-10-26T14:00:00+02:00_2021-10-26T18:00:00+02:00;2021-10-27T14:00:00+02:00_2021-10-27T18:00:00+02:00;2021-10-28T14:00:00+02:00_2021-10-28T18:00:00+02:00;2021-10-29T14:00:00+02:00_2021-10-29T18:00:00+02:00;2021-11-02T14:00:00+01:00_2021-11-02T18:00:00+01:00;2021-11-03T14:00:00+01:00_2021-11-03T18:00:00+01:00;2021-11-04T14:00:00+01:00_2021-11-04T18:00:00+01:00;2021-11-05T14:00:00+01:00_2021-11-05T18:00:00+01:00;2021-11-09T14:00:00+01:00_2021-11-09T18:00:00+01:00;2021-11-10T14:00:00+01:00_2021-11-10T18:00:00+01:00;2021-11-11T14:00:00+01:00_2021-11-11T18:00:00+01:00;2021-11-12T14:00:00+01:00_2021-11-12T18:00:00+01:00;2021-11-16T14:00:00+01:00_2021-11-16T18:00:00+01:00;2021-11-17T14:00:00+01:00_2021-11-17T18:00:00+01:00;2021-11-18T14:00:00+01:00_2021-11-18T18:00:00+01:00;2021-11-19T14:00:00+01:00_2021-11-19T18:00:00+01:00;2021-11-23T14:00:00+01:00_2021-11-23T18:00:00+01:00;2021-11-24T14:00:00+01:00_2021-11-24T18:00:00+01:00;2021-11-25T14:00:00+01:00_2021-11-25T18:00:00+01:00;2021-11-26T14:00:00+01:00_2021-11-26T18:00:00+01:00;2021-11-30T14:00:00+01:00_2021-11-30T18:00:00+01:00;2021-12-01T14:00:00+01:00_2021-12-01T18:00:00+01:00;2021-12-02T14:00:00+01:00_2021-12-02T18:00:00+01:00;2021-12-03T14:00:00+01:00_2021-12-03T18:00:00+01:00;2021-12-07T14:00:00+01:00_2021-12-07T18:00:00+01:00;2021-12-08T14:00:00+01:00_2021-12-08T18:00:00+01:00;2021-12-09T14:00:00+01:00_2021-12-09T18:00:00+01:00;2021-12-10T14:00:00+01:00_2021-12-10T18:00:00+01:00;2021-12-14T14:00:00+01:00_2021-12-14T18:00:00+01:00;2021-12-15T14:00:00+01:00_2021-12-15T18:00:00+01:00;2021-10-09T10:00:00+02:00_2021-10-09T13:00:00+02:00;2021-10-16T10:00:00+02:00_2021-10-16T13:00:00+02:00;2021-10-23T10:00:00+02:00_2021-10-23T13:00:00+02:00;2021-10-30T10:00:00+02:00_2021-10-30T13:00:00+02:00;2021-11-06T10:00:00+01:00_2021-11-06T13:00:00+01:00;2021-11-13T10:00:00+01:00_2021-11-13T13:00:00+01:00;2021-11-20T10:00:00+01:00_2021-11-20T13:00:00+01:00;2021-11-27T10:00:00+01:00_2021-11-27T13:00:00+01:00;2021-12-04T10:00:00+01:00_2021-12-04T13:00:00+01:00;2021-12-11T10:00:00+01:00_2021-12-11T13:00:00+01:00;2021-10-09T14:00:00+02:00_2021-10-09T18:00:00+02:00;2021-10-16T14:00:00+02:00_2021-10-16T18:00:00+02:00;2021-10-23T14:00:00+02:00_2021-10-23T18:00:00+02:00;2021-10-30T14:00:00+02:00_2021-10-30T18:00:00+02:00;2021-11-06T14:00:00+01:00_2021-11-06T18:00:00+01:00;2021-11-13T14:00:00+01:00_2021-11-13T18:00:00+01:00;2021-11-20T14:00:00+01:00_2021-11-20T18:00:00+01:00;2021-11-27T14:00:00+01:00_2021-11-27T18:00:00+01:00;2021-12-04T14:00:00+01:00_2021-12-04T18:00:00+01:00;2021-12-11T14:00:00+01:00_2021-12-11T18:00:00+01:00

Julien Vidal / Parisienne Photographie © Yona Friedman