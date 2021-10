Paris Cinéma Les Sept Parnassiens île de France, Paris RENCONTRES INATTENDUES : Ya-Hui Wang Cinéma Les Sept Parnassiens Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

RENCONTRES INATTENDUES : Ya-Hui Wang Cinéma Les Sept Parnassiens, 5 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 23h30

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 4 – Ville fantasmée et réinventée Avec Ya-Hui Wang

Snowman, 2008

Nouveaux médias

Vidéo, couleur, son

4 min. 32, édition 4/6 + 2 EA

Acquisition 2011

© Ya-Hui Wang En savoir + sur l’ARTISTE L’artiste Wang Ya-Hui, originaire de Taïwan, développe un art vidéo où elle convoque objets courants et expériences quotidiennes. Les souvenirs de son enfance, son contact avec la nature tiennent également une place importante dans son œuvre. En savoir + sur l’OEUVRE La vidéo Tropical work : snowman organise une rencontre inattendue : celle d’un bonhomme de neige avec les paysages urbains et côtiers de Taïwan. Façonné à partir de glace pilée transportée dans une glacière, cet étrange personnage dénote sous le climat tropical taïwanais. L’artiste met en tension banal et exceptionnel et nous confronte ainsi à la fragilité de l’être et de notre environnement. Expositions -> Art Contemporain Cinéma Les Sept Parnassiens 98 boulevard du Montparnasse Paris 75014

4 : Vavin (110m) 12 : Notre-Dame-des-Champs (269m)

Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris Expositions -> Art Contemporain Expos

Date complète :

2021-10-05T11:00:00+02:00_2021-10-05T23:30:00+02:00;2021-10-06T11:00:00+02:00_2021-10-06T23:30:00+02:00;2021-10-07T11:00:00+02:00_2021-10-07T23:30:00+02:00;2021-10-08T11:00:00+02:00_2021-10-08T23:30:00+02:00;2021-10-09T11:00:00+02:00_2021-10-09T23:30:00+02:00;2021-10-10T11:00:00+02:00_2021-10-10T23:30:00+02:00;2021-10-11T11:00:00+02:00_2021-10-11T23:30:00+02:00;2021-10-12T11:00:00+02:00_2021-10-12T23:30:00+02:00;2021-10-13T11:00:00+02:00_2021-10-13T23:30:00+02:00;2021-10-14T11:00:00+02:00_2021-10-14T23:30:00+02:00;2021-10-15T11:00:00+02:00_2021-10-15T23:30:00+02:00;2021-10-16T11:00:00+02:00_2021-10-16T23:30:00+02:00;2021-10-17T11:00:00+02:00_2021-10-17T23:30:00+02:00;2021-10-18T11:00:00+02:00_2021-10-18T23:30:00+02:00;2021-10-19T11:00:00+02:00_2021-10-19T23:30:00+02:00;2021-10-20T11:00:00+02:00_2021-10-20T23:30:00+02:00;2021-10-21T11:00:00+02:00_2021-10-21T23:30:00+02:00;2021-10-22T11:00:00+02:00_2021-10-22T23:30:00+02:00;2021-10-23T11:00:00+02:00_2021-10-23T23:30:00+02:00;2021-10-24T11:00:00+02:00_2021-10-24T23:30:00+02:00;2021-10-25T11:00:00+02:00_2021-10-25T23:30:00+02:00;2021-10-26T11:00:00+02:00_2021-10-26T23:30:00+02:00;2021-10-27T11:00:00+02:00_2021-10-27T23:30:00+02:00;2021-10-28T11:00:00+02:00_2021-10-28T23:30:00+02:00;2021-10-29T11:00:00+02:00_2021-10-29T23:30:00+02:00;2021-10-30T11:00:00+02:00_2021-10-30T23:30:00+02:00;2021-10-31T11:00:00+01:00_2021-10-31T23:30:00+01:00;2021-11-01T11:00:00+01:00_2021-11-01T23:30:00+01:00;2021-11-02T11:00:00+01:00_2021-11-02T23:30:00+01:00;2021-11-03T11:00:00+01:00_2021-11-03T23:30:00+01:00;2021-11-04T11:00:00+01:00_2021-11-04T23:30:00+01:00;2021-11-05T11:00:00+01:00_2021-11-05T23:30:00+01:00;2021-11-06T11:00:00+01:00_2021-11-06T23:30:00+01:00;2021-11-07T11:00:00+01:00_2021-11-07T23:30:00+01:00;2021-11-08T11:00:00+01:00_2021-11-08T23:30:00+01:00;2021-11-09T11:00:00+01:00_2021-11-09T23:30:00+01:00;2021-11-10T11:00:00+01:00_2021-11-10T23:30:00+01:00;2021-11-11T11:00:00+01:00_2021-11-11T23:30:00+01:00;2021-11-12T11:00:00+01:00_2021-11-12T23:30:00+01:00;2021-11-13T11:00:00+01:00_2021-11-13T23:30:00+01:00;2021-11-14T11:00:00+01:00_2021-11-14T23:30:00+01:00;2021-11-15T11:00:00+01:00_2021-11-15T23:30:00+01:00;2021-11-16T11:00:00+01:00_2021-11-16T23:30:00+01:00;2021-11-17T11:00:00+01:00_2021-11-17T23:30:00+01:00;2021-11-18T11:00:00+01:00_2021-11-18T23:30:00+01:00;2021-11-19T11:00:00+01:00_2021-11-19T23:30:00+01:00;2021-11-20T11:00:00+01:00_2021-11-20T23:30:00+01:00;2021-11-21T11:00:00+01:00_2021-11-21T23:30:00+01:00;2021-11-22T11:00:00+01:00_2021-11-22T23:30:00+01:00;2021-11-23T11:00:00+01:00_2021-11-23T23:30:00+01:00;2021-11-24T11:00:00+01:00_2021-11-24T23:30:00+01:00;2021-11-25T11:00:00+01:00_2021-11-25T23:30:00+01:00;2021-11-26T11:00:00+01:00_2021-11-26T23:30:00+01:00;2021-11-27T11:00:00+01:00_2021-11-27T23:30:00+01:00;2021-11-28T11:00:00+01:00_2021-11-28T23:30:00+01:00;2021-11-29T11:00:00+01:00_2021-11-29T23:30:00+01:00;2021-11-30T11:00:00+01:00_2021-11-30T23:30:00+01:00;2021-12-01T11:00:00+01:00_2021-12-01T23:30:00+01:00;2021-12-02T11:00:00+01:00_2021-12-02T23:30:00+01:00;2021-12-03T11:00:00+01:00_2021-12-03T23:30:00+01:00;2021-12-04T11:00:00+01:00_2021-12-04T23:30:00+01:00;2021-12-05T11:00:00+01:00_2021-12-05T23:30:00+01:00;2021-12-06T11:00:00+01:00_2021-12-06T23:30:00+01:00;2021-12-07T11:00:00+01:00_2021-12-07T23:30:00+01:00;2021-12-08T11:00:00+01:00_2021-12-08T23:30:00+01:00;2021-12-09T11:00:00+01:00_2021-12-09T23:30:00+01:00;2021-12-10T11:00:00+01:00_2021-12-10T23:30:00+01:00;2021-12-11T11:00:00+01:00_2021-12-11T23:30:00+01:00;2021-12-12T11:00:00+01:00_2021-12-12T23:30:00+01:00;2021-12-13T11:00:00+01:00_2021-12-13T23:30:00+01:00;2021-12-14T11:00:00+01:00_2021-12-14T23:30:00+01:00;2021-12-15T11:00:00+01:00_2021-12-15T23:30:00+01:00

Ya-Hui Wang, Snowman, 2008

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma Les Sept Parnassiens Adresse 98 boulevard du Montparnasse Ville Paris lieuville Cinéma Les Sept Parnassiens Paris