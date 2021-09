RENCONTRES INATTENDUES : Vincent OLINET Bibliothèque Drouot, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 22h

et samedi de 10h à 19h

et dimanche de 14h à 19h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 1 – Paris est une fête

Vincent OLINET



Pop corn sucré salé sucré

2017

Sculpture

Polystyrène expansé, résine acrylique, polyuréthane, mastic silicone, éléments plastiques 40 x 26 x 31 cm

Acquisition 2020 – Fonds d’art contemporain – Paris Collections

Hélène Mauri © Adagp, Paris, 2021

En savoir + sur l’ARTISTE

1981, Lyon (France), Vit et travaille à Lyon.

Vincent Olinet est diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon et ancien résident à la Rijksakademie à Amsterdam. À travers la sculpture, l’installation, la photographie et la vidéo, sa démarche se réapproprie les codes et les motifs de l’univers féérique et autres imaginaires enfantins, jouant avec leurs stéréotypes pour en révéler les mensonges et s’intéressant à leur dimension universelle afin de ré-enchanter le monde. Créatrice de merveilleux à partir d’éléments factices, son œuvre repose sur une dynamique qui oscille entre le vrai et le faux.

Artiste représenté par la galerie Laurent Godin.

En savoir + sur l’OEUVRE

Vincent Olinet aime utiliser des modèles facilement identifiables, pour les re-fabriquer en copiant les matériaux et techniques des artisans. Plus vrai que nature, le gâteau Pop corn sucré salé sucré est traversé par l’illusion dans la pratique de cet artiste qui ne se soumet pas à la perfection des gestes et lui préfère un fini approximatif.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot Paris 75009

7 : Le Peletier (173m) 8, 9 : Richelieu – Drouot (185m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

Hélène Mauri © Adagp, Paris Photo numérique