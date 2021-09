RENCONTRES INATTENDUES : Véronique Joumard École Estienne, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 7h30 à 19h30

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 1 – Paris est une fête

Avec

Véronique Joumard



Éclats verts, jaunes, rouges

2004

Installation

Lampes à énergie solaire disposées au sol

Dimensions variables

Acquisition 2006 – Fonds art contemporain – Paris Collections

© Adagp, Paris

En savoir + sur l’ARTISTE

Née 1964, Grenoble (France)

Vit et travaille à Paris

La pratique de Véronique Joumard s’intéresse aux flux immatériels et à leur déplacement dans notre environnement. Qu’il s’agisse d’installations, de photographies, de peintures photosensibles, de miroirs ou de lentilles de Fresnel, sa production expérimente les phénomènes physiques de la lumière, tels que les illusions d’optique, l’éblouissement, la chaleur, etc. Ces recherches toujours renouvelées donnent à voir des œuvres ludiques, poétiques et immersives.

En savoir + sur l’OEUVRE

Éclats rouges, verts et jaunes, installation composée de lampes multicolores à énergie solaire, forme un parterre lumineux pareil à un tapis floral. Rechargées à la lumière du jour, les lampes clignotent et scintillent à la nuit tombée pour suggérer l’omniprésence impalpable et invisible de la lumière. Acquise grâce au legs du citoyen américain John Giovannucci, l’œuvre a été exposée pour la première fois dans le parc Montsouris lors de la Nuit Blanche en 2004. Destinée à une action d’embellissement de la ville, l’œuvre a vocation à occuper temporairement différents lieux publics parisiens.

École Estienne 18 boulevard Auguste-Blanqui Paris 75013

5, 6, 7 : Place d’Italie (251m) 6 : Corvisart (253m)



Contact :Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac-5175/ https://www.facebook.com/fondsartcontemporain.paris

