Date et horaire exacts : Du 5 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 0h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.

Avec

Cry me a river

1997

Installation

Plexiglas et néon

750 x 350 m

Don de la Caisse des Dépôts et Consignations, 2006

© Ugo Rondinone Courtesy of the Artist and Almine Rech Gallery

En savoir + sur l’ARTISTE

Né en 1964, Brunnen (Suisse), Vit et travaille à Zürich et New York.

Artiste reconnu sur la scène internationale des arts visuels, Ugo Rondinone réalise une œuvre polymorphe, d’une grande richesse plastique et conceptuelle : installations, vidéos, peintures, photographies, sculptures, néons, dessins, écrits poétiques, qui échappent à toute classification. Ses œuvres prennent place autant dans l’espace de la galerie que dans l’espace public, construisant un monde onirique et mélancolique mêlant fantasmes personnels et images de la société contemporaine.

L’artiste passe des couleurs séduisantes de la culture Pop à des œuvres plus sombres. Dans ses installations vidéo, il crée un environnement visuel et sonore qui renvoie le spectateur à une contemplation hypnotique de l’œuvre diffusée en boucle. Aux valeurs synonymes de puissance, il oppose une œuvre fondée sur le plaisir et le jeu. Aux activités trépidantes de la civilisation, il répond par la liberté du vagabondage et du rêve, l’errance, l’oisiveté, l’intériorisation de l’émotion. Dans une douce mélancolie, il opère un réenchantement du monde qui évoque un certain romantisme.

Figurant souvent dans ses installations et vidéos, Ugo Rondinone se met en scène, en clown triste et silencieux ou en figure de magazine de mode ; il joue sur sa propre identité et personnalise ainsi une forme de désenchantement contemporain.

Artiste représenté par la galerie Kamel mennour.