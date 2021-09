RENCONTRES INATTENDUES :Thibault de Gialluly Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 13h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 22h

et samedi de 9h30 à 18h30

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 3 – Identités singulières et solidarités au cœur de la ville

Thibault de Gialluly

Géographie à géométrie variable, 2014

Un décor sans avenir, 2014

2 dessins

Gouache et encre sur papier

56 x 76 cm ; 49.5 x 64.5 cm

Acquisition 2016 – Fonds art contemporain – Paris Collections

Julien Vidal/Parisienne de Photographie © Thibaut de Gialluly

Né 1987, Clichy (France). Vit et travaille à Paris.

Thibault de Gialluly, dessinateur, peintre et sérigraphe, s’intéresse à la représentation des institutions, à l’instabilité du monde qui nous entoure, qu’il dépeint avec poésie et dérision. Tels les fragments d’une bande dessinée politique, ses œuvres mélangent dessins à l’encre et textes au vitriol.

Artiste représenté par la galerie Aline Vidal.

Dans Géographie à géométrie variable, Gialluly représente deux hémisphères, comme deux blocs politiques, dont les citoyens-consommateurs sont évoqués par une masse compacte de fanions uniformisés. Plantées sur les carcasses d’arbres d’Un décor sans avenir, ces traces humaines semblent marquer le territoire sur une zone récemment désertifiée. En pendant l’une de l’autre, ces deux œuvres donnent une vision grinçante d’un futur incertain.

Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier 133-135 boulevard Serurier Paris 75019

Thibault de Gialluly, Géographie à géométrie variable, 2014 [détails]