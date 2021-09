RENCONTRES INATTENDUES : Sabrina Belouaar Le Carreau du Temple, 4 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 15 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 21h

et samedi de 10h à 19h

gratuit

Dans tout Paris, plus de 80 œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris Collections s’installent dans les lieux de votre quotidien. À découvrir au fil de 5 parcours thématiques.





RENCONTRES INATTENDUES / Parcours 3 – Identités singulières et solidarités au cœur de la ville

Avec

Sabrina Belouaar

BATTLE

Décembre 2018

Nouveaux médias

Vidéo HD, couleur, son

5 min. 37, édition 1/3 + 1EA

Acquisition 2020 – Fonds art contemporain – Paris Collections

© Adagp, Paris, 2021

En savoir + sur l’ARTISTE

Née 1986, Charenton-le-Pont (France), vit et travaille à Paris (France).

Sabrina Belouaar est diplômée de l’Ecole supérieure d’art et de design de Marseille Méditerranée en 2015. Sa pratique s’articule autour de la photographie, la vidéo et la sculpture. Les questions identitaires, les systèmes de représentation culturelle du Maghreb et les marqueurs sociaux traversent son œuvre.

> À découvrir : Interview de l’artiste

En savoir + sur l’OEUVRE

BATTLE s’inspire d’une pratique performative issue de la culture Hip Hop pour mettre en lumière le combat commun de deux danseurs. Le combat n’est pas une confrontation entre les deux. Ils se battent conjointement contre l’intolérance et la marginalisation en imposant leurs histoires et leurs identités dans une société qui leur est hostile.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

3 : Temple (188m) 3, 5, 8, 9, 11 : République (348m)



Sabrina Belouaar, BATTLE [détails]